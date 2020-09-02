РФ возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

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Россия возобновит авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивскими островами, заявили в правительстве. Соответствующее распоряжение подписал премьер Мишустин, передает РИА «Новости».В египетский Каир в неделю будут летать три рейса, два раза в неделю будут совершаться перелеты в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и аэропорт Велана на Мальдивах, сообщает rg.ru.Такое решение принял оперативный штаб, исходя из ранее опубликованных критериев эпидемиологической безопасности.