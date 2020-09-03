Лукашенко назначил новых глав Совета безопасности и КГБ Белоруссии
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Лукашенко отправил в отставку госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова и главу Комитета госбезопасности (КГБ) Валерия Вакульчика. Об этом сообщает telegram-канал государственного агентства «Белта». Также снят с должности глава Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель.
Вместо Вакульчика председателем КГБ назначен экс-глава Комитета Госконтроля Тертель. А Вакульчик стал госсекретарем Совбеза вместо Равкова.
Вместо Вакульчика председателем КГБ назначен экс-глава Комитета Госконтроля Тертель. А Вакульчик стал госсекретарем Совбеза вместо Равкова.
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