Лукашенко назначил новых глав Совета безопасности и КГБ Белоруссии

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Лукашенко отправил в отставку госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова и главу Комитета госбезопасности (КГБ) Валерия Вакульчика. Об этом сообщает telegram-канал государственного агентства «Белта». Также снят с должности глава Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель.Вместо Вакульчика председателем КГБ назначен экс-глава Комитета Госконтроля Тертель. А Вакульчик стал госсекретарем Совбеза вместо Равкова.