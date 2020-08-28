В России выявили 4995 новых случаев коронавируса
Россия и мир
Фото: bashinform.ru
В России за минувшие сутки подтвердили еще 4 995 случаев заражения коронавирусом, из них 1 200 случаев (24,0%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 009 995 заболевших в 85 регионах.
Из больниц по выздоровлению выписано 5 766 человек. Всего врачи вылечили уже 826 935 пациентов с COVID-19.
Также зафиксировано 114 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 17 528 человек.
Из больниц по выздоровлению выписано 5 766 человек. Всего врачи вылечили уже 826 935 пациентов с COVID-19.
Также зафиксировано 114 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 17 528 человек.
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