Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Россия восстанавливает международное авиасообщение еще с тремя странами. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.В Каир будут летать три рейса еженедельно, два раза в неделю будут совершаться перелеты в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и аэропорт Велана на Мальдивах.Кроме того, решено увеличить до четырех количество рейсов в Швейцарию. Рейсы из Москвы в Женеву и обратно будет летать четыре раза в неделю, а в Цюрих – два.