Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия и мир
Фото: EPA/NAMIR GALAL
Россия восстанавливает международное авиасообщение еще с тремя странами. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.
В Каир будут летать три рейса еженедельно, два раза в неделю будут совершаться перелеты в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и аэропорт Велана на Мальдивах.
Кроме того, решено увеличить до четырех количество рейсов в Швейцарию. Рейсы из Москвы в Женеву и обратно будет летать четыре раза в неделю, а в Цюрих – два.
В Каир будут летать три рейса еженедельно, два раза в неделю будут совершаться перелеты в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и аэропорт Велана на Мальдивах.
Кроме того, решено увеличить до четырех количество рейсов в Швейцарию. Рейсы из Москвы в Женеву и обратно будет летать четыре раза в неделю, а в Цюрих – два.
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