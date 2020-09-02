В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
Россия и мир
Фото: globallookpress.com
В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются заморозки до -2 °С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА "Новости".
По словам синоптика, в ближайшие дни температура воздуха будет понижаться до минус двух градусов на востоке европейской части России, в Свердловской, Пермской, Челябинской и Костромской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье.
«Будут еще заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке)», — добавил Вильфанд.
По словам Вильфанда, приток холодных масс обеспечивает антициклон, который установился над центром европейской территории России.
По словам синоптика, в ближайшие дни температура воздуха будет понижаться до минус двух градусов на востоке европейской части России, в Свердловской, Пермской, Челябинской и Костромской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье.
«Будут еще заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке)», — добавил Вильфанд.
По словам Вильфанда, приток холодных масс обеспечивает антициклон, который установился над центром европейской территории России.
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