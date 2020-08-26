Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Исследователи швейцарского университета Санкт-Галлен и Московской школы управления «Сколково» совместно с учеными и институтами представили рейтинг на основе индекса качества элит, в котором Россия заняла 23 строчку из 32.Этот индекс должен продемонстрировать, как поведение представителей класса элит и их подходы к формированию благосостояния влияют на развитие стран. Индекс российской элиты составил 48,9, а максимальный балл набрал Сингапур — 68,5.«Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания — выше Индии, Бразилии и ЮАР», — следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково».При составлении рейтинга учитывались экономическая и политическая ценность и власть элиты разных стран.Специалисты отметили, что в России наблюдается «значительный разброс» между показателями, которые учитывались при подсчете индекса: по одной части критериев страна попала в первую десятку государств, а по другой — во вторую.В топ-5 рейтинга вошли Швейцария (64,9), Германия (64,2), Великобритания (63,9) и США (63,4). Последнее место в рейтинге занял Египет (40).