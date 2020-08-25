В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подготовил обращение о продлении антикризисных мер поддержки бизнеса до конца 2021 года. Документ он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.Борис Титов предлагает продлить отсрочку по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, продлить кредитные каникулы МСП на три–шесть месяцев и продлить на шесть месяцев мораторий на банкротства для МСП или организовать упрощенную процедуру для пострадавших компаний.Кроме того, следует распространить отсрочку по налогам и взносам на компании, отрасли которых не вошли в перечень пострадавших, если выручка упала больше чем на 30% за второй и третий квартал 2020 года, считает Титов.