В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года
Россия и мир
Фото: echoperm.ru
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подготовил обращение о продлении антикризисных мер поддержки бизнеса до конца 2021 года. Документ он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Борис Титов предлагает продлить отсрочку по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, продлить кредитные каникулы МСП на три–шесть месяцев и продлить на шесть месяцев мораторий на банкротства для МСП или организовать упрощенную процедуру для пострадавших компаний.
Кроме того, следует распространить отсрочку по налогам и взносам на компании, отрасли которых не вошли в перечень пострадавших, если выручка упала больше чем на 30% за второй и третий квартал 2020 года, считает Титов.
Борис Титов предлагает продлить отсрочку по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, продлить кредитные каникулы МСП на три–шесть месяцев и продлить на шесть месяцев мораторий на банкротства для МСП или организовать упрощенную процедуру для пострадавших компаний.
Кроме того, следует распространить отсрочку по налогам и взносам на компании, отрасли которых не вошли в перечень пострадавших, если выручка упала больше чем на 30% за второй и третий квартал 2020 года, считает Титов.
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