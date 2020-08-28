Шихан Куштау в Башкирии получил статус особо охраняемой природной территории

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Шихан Куштау, вокруг которого разгорелся конфликт после намерений провести его разработку, получил статус особо охраняемой природной территории — памятника природы. Об этом сообщил член Общественной палаты Ростислав Мурзагулов, передает «Интерфакс». По его словам, правительством республики уже подписано соответствующее постановление.Напомним, 15 и 16 августа на горе произошли столкновения активистов, выступающих против разработки горы, полиции и ЧОПа, нанятого «Башкирской содовой компанией», которая планировала добывать на шихане известняк.