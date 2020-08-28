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Пресс-секретарь президента РФ Песков подтвердил, что Путин выступит в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.«Это 20-е числа, как вы понимаете, еще время есть, конечно же, выступление на Генассамблее — это всегда серьезное выступление, которое требует времени на подготовку», — сказал Песков.Ранее ГА ООН разослала список выступающих, заявление Путина в рамках 75-й сессии Генассамблеи намечено на 22 сентября. Планируется, что неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября.