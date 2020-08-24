Netflix ведет работу над полной локализацией сервиса в России
Россия и мир
Оператором сервиса Netflix на территории России стала Национальная медиа группа (НМГ). Об этом РБК сообщила генеральный директор компании Ольга Паскина. По ее словам, сейчас НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса.
Многие фильмы и сериалы станут доступны с русскими субтитрами или озвучкой. Кроме того, на Netflix будут выложены около 100 российских проектов.
Netflix - американский видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и ТВ-шоу. В России он стал доступен в начале 2016 года, напоминает «Интерфакс».
Многие фильмы и сериалы станут доступны с русскими субтитрами или озвучкой. Кроме того, на Netflix будут выложены около 100 российских проектов.
Netflix - американский видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и ТВ-шоу. В России он стал доступен в начале 2016 года, напоминает «Интерфакс».
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