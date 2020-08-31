Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест Ивану Сафронову

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Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия на три месяца продлил арест журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, передает «Интерфакс».Заседание прошло в закрытом режиме, несмотря на то, что, как указал на заседании прокурор, в арестном материале нет засекреченных сведений.Как напоминает РБК, Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля, подробности его дела официально ФСБ не разглашала. По словам его адвоката Ивана Павлова, в обвинении сказано, что в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году через интернет передал ее агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств.