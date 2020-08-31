Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест Ивану Сафронову
Россия и мир
Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия на три месяца продлил арест журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, передает «Интерфакс».
Заседание прошло в закрытом режиме, несмотря на то, что, как указал на заседании прокурор, в арестном материале нет засекреченных сведений.
Как напоминает РБК, Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля, подробности его дела официально ФСБ не разглашала. По словам его адвоката Ивана Павлова, в обвинении сказано, что в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году через интернет передал ее агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств.
Заседание прошло в закрытом режиме, несмотря на то, что, как указал на заседании прокурор, в арестном материале нет засекреченных сведений.
Как напоминает РБК, Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля, подробности его дела официально ФСБ не разглашала. По словам его адвоката Ивана Павлова, в обвинении сказано, что в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году через интернет передал ее агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств.
В Свердловской области продлен режим самоизоляции
31 августа 2020
31 августа 2020
Установлена личность третьего фигуранта в деле о похищении мужчины со стройплощадки в Екатеринбурге
26 августа 2020
26 августа 2020
45 тысяч человек посетили форум «Армия-2020» в Екатеринбурге
30 августа 2020
30 августа 2020
Создатель «Красной кнопки» Александр Литрев эмигрировал из России
01 сентября 2020
01 сентября 2020