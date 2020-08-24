В Пентагоне рассказали об успешных испытаниях двух прототипов гиперзвуковых ракет

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Военные США успешно провели испытания двух прототипов гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем. Об этом сообщило Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны Соединенных Штатов (ДАРПА), передает НТВ. Подчеркивается, что специалисты разрабатывают «критически важные технологии» для создания эффективных гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования.Как отмечает РИА «Новости», в настоящее время в США разрабатываются несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне ранее признали, что отстают в этой области от России и Китая.