Дональд Трамп предложил Джо Байдену вместе провериться на допинг

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Президент США Дональд Трамп предложил протестировать кандидата от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байдена на допинг. «Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд… И он, и я должны пройти тест на препараты», - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.В ходе интервью Трамп также выразил уверенность, что в случае избрания Байдена США ждет революция, которую организуют «радикальные левые силы».