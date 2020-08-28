Дональд Трамп предложил Джо Байдену вместе провериться на допинг
Россия и мир
Президент США Дональд Трамп предложил протестировать кандидата от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байдена на допинг. «Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд… И он, и я должны пройти тест на препараты», - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
В ходе интервью Трамп также выразил уверенность, что в случае избрания Байдена США ждет революция, которую организуют «радикальные левые силы».
В ходе интервью Трамп также выразил уверенность, что в случае избрания Байдена США ждет революция, которую организуют «радикальные левые силы».
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