Путин собирается выступить в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября
Россия и мир
Путин может выступить в ходе юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Это следует из распространённой во вторник предварительной программы выступлений на общеполитических дебатах, передает MK.ru.
Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. В списке, который разослала организация, сообщается, что 22 сентября (первый день общих прений) до Путина выступят лидеры Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Также на 22 сентября запланированы выступления президентов Ирана и Франции.
Всего во время общих прений слово дадут 121 лидеру государства, 54 главам правительств, 16 министрам иностранных дел, одному заместителю премьера, двум временным поверенным и одному вице-президенту. О возможном личном участии в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН пока заявлял только президент США Дональд Трамп, отмечает РИА «Новости».
Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. В списке, который разослала организация, сообщается, что 22 сентября (первый день общих прений) до Путина выступят лидеры Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Также на 22 сентября запланированы выступления президентов Ирана и Франции.
Всего во время общих прений слово дадут 121 лидеру государства, 54 главам правительств, 16 министрам иностранных дел, одному заместителю премьера, двум временным поверенным и одному вице-президенту. О возможном личном участии в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН пока заявлял только президент США Дональд Трамп, отмечает РИА «Новости».
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