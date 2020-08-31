Путин собирается выступить в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября

© Вечерние ведомости

Путин может выступить в ходе юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Это следует из распространённой во вторник предварительной программы выступлений на общеполитических дебатах, передает MK.ru.Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. В списке, который разослала организация, сообщается, что 22 сентября (первый день общих прений) до Путина выступят лидеры Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Также на 22 сентября запланированы выступления президентов Ирана и Франции.Всего во время общих прений слово дадут 121 лидеру государства, 54 главам правительств, 16 министрам иностранных дел, одному заместителю премьера, двум временным поверенным и одному вице-президенту. О возможном личном участии в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН пока заявлял только президент США Дональд Трамп, отмечает РИА «Новости».