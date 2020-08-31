21-летняя дочь Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры республики. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.«Друзья, Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. Искренне поздравляю ее с очередным важным событием в жизни», — написал он.По словам Кадырова, назначение его дочери на должность — это «твердо взвешенное решение», и она может занимать ее, несмотря на юный возраст:«Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», — отметил он.