Лионель Месси согласовал контракт с «Манчестер Сити» на сумму 700 миллионов евро

© Вечерние ведомости

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к переходу в «Манчестер Сити». По информации Daily Record, аргентинец согласовал условия личного соглашения с «горожанами».Месси должен будет получить в «Манчестер Сити» пятилетний контракт. За эти 5 лет Лионель должен будет получить 700 миллионов евро. Также Месси будет предложена доля в компании, которой владеют горожане - City Football Group, передает sport.ru.Ранее стало известно о том, что Месси решил покинуть «Барселону», за которую выступает с 2003-го года.