Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России
Россия и мир
Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю. Об этом говорится в решении правительства. У туристов должны быть справки об отсутствии коронавируса, полученные не позднее чем за 72 часа до отправления, а также ваучер с подтверждением брони номера в гостинице, передает gazeta.ru. Въезд будет возможен только воздушным путём через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
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