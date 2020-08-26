В России из магазинов могут исчезнуть книги жалоб и предложений
Россия и мир
Министерство промышленности и торговли РФ предложило исключить из-за законодательных актов требование об обязательном наличии у продавца товаров книги жалоб и предложений. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов правовых актов. Ведомство назвало существующее требование «устаревшим механизмом», нецелесообразным в условиях рыночной экономики.
Кроме того, Минпромторг предложил запретить копирование и фотографирование книг и печатных изданий в магазинах. Также ведомство хочет запретить регионам устанавливать ограничения на оборот продуктов.
Кроме того, Минпромторг предложил запретить копирование и фотографирование книг и печатных изданий в магазинах. Также ведомство хочет запретить регионам устанавливать ограничения на оборот продуктов.
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