Владимир Путин может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Россия и мир
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
Из-за карантинных ограничений дебаты в этом году будут проведены в формате записанных видеовыступлений, но лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации, отметили в ООН.
На данный момент Владимир Путин значится седьмым в списке выступающих. До него прозвучат выступления глав Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Кроме того, в этот день к Генассамблее обратятся президенты Ирана и Франции.
Добавим, что неделя высокого уровня в этом году будет проходить с 22 по 29 сентября в основном в виртуальном формате. О возможном личном присутствии в ООН на данный момент заявили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
Из-за карантинных ограничений дебаты в этом году будут проведены в формате записанных видеовыступлений, но лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации, отметили в ООН.
На данный момент Владимир Путин значится седьмым в списке выступающих. До него прозвучат выступления глав Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Кроме того, в этот день к Генассамблее обратятся президенты Ирана и Франции.
Добавим, что неделя высокого уровня в этом году будет проходить с 22 по 29 сентября в основном в виртуальном формате. О возможном личном присутствии в ООН на данный момент заявили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
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