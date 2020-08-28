Владимир Путин может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.Из-за карантинных ограничений дебаты в этом году будут проведены в формате записанных видеовыступлений, но лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации, отметили в ООН.На данный момент Владимир Путин значится седьмым в списке выступающих. До него прозвучат выступления глав Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Кроме того, в этот день к Генассамблее обратятся президенты Ирана и Франции.Добавим, что неделя высокого уровня в этом году будет проходить с 22 по 29 сентября в основном в виртуальном формате. О возможном личном присутствии в ООН на данный момент заявили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.