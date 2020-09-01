Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с больными, инфицированными коронавирусом.На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено почти 22 млрд рублей, отмечается на сайте российского правительства.Кроме того, более 321 млн рублей будет направлено на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства, еще свыше 1,8 млрд рублей - работникам социальных учреждений.Отмечается, что на заседании правительства 27 августа Мишустин дал поручение ускорить перечисление денег в регионы, чтобы выплаты как можно быстрее дошли до получателей.