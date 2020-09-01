Умер народный артист России Борис Клюев
Россия и мир
Фото: ТАСС
Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Борис Клюев умер в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщила во вторник директор Малого театра Тамара Михайлова.
«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», - сказала директор театра.
Напомним, что в мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.
Прощание с актером пройдет в Малом театре в Москве. Время и место похорон пока неизвестны.
Борис Клюев известен по ролям в фильмах «ТАСС уполномочен заявить…», «Михайло Ломоносов» и телесериале «Воронины».
«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», - сказала директор театра.
Напомним, что в мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.
Прощание с актером пройдет в Малом театре в Москве. Время и место похорон пока неизвестны.
Борис Клюев известен по ролям в фильмах «ТАСС уполномочен заявить…», «Михайло Ломоносов» и телесериале «Воронины».
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