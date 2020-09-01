Умер народный артист России Борис Клюев

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Борис Клюев умер в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщила во вторник директор Малого театра Тамара Михайлова.«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», - сказала директор театра.Напомним, что в мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.Прощание с актером пройдет в Малом театре в Москве. Время и место похорон пока неизвестны.Борис Клюев известен по ролям в фильмах «ТАСС уполномочен заявить…», «Михайло Ломоносов» и телесериале «Воронины».