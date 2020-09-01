Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Россия и мир
Фото: kianews24.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении 34,3 млрд руб., которые дополнительно направят в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ в среду, 2 сентября.
Необходимость дополнительного финансирования связана с тем, что выросло число детей, родители которых имеют право на получение выплат. На сегодняшний день в документе значится более 3 миллионов человек.
«Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона,» - поясняется в указе.
Необходимость дополнительного финансирования связана с тем, что выросло число детей, родители которых имеют право на получение выплат. На сегодняшний день в документе значится более 3 миллионов человек.
«Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона,» - поясняется в указе.
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