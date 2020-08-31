Польские власти сняли запрет на авиасообщение с Россией
Россия и мир
Польские власти исключили Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение в связи с пандемией коронавируса. Сейчас в списке значится 44 государства.
В распоряжении правительства сказано, что международные перелёты пока нельзя возобновлять с Арменией, Бразилией, Гибралтаром, Израилем, Индией, Испанией, Казахстаном, Ливией, Ливаном, Мальтой, Македонией, Намибией, Парагваем, Румынией и США, передает Kp.ru.
Новое постановление будет действовать со второго по пятнадцатое сентября.
В распоряжении правительства сказано, что международные перелёты пока нельзя возобновлять с Арменией, Бразилией, Гибралтаром, Израилем, Индией, Испанией, Казахстаном, Ливией, Ливаном, Мальтой, Македонией, Намибией, Парагваем, Румынией и США, передает Kp.ru.
Новое постановление будет действовать со второго по пятнадцатое сентября.
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