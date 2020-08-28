Путин заявил, что РФ не является «страной-бензоколонкой»
Россия и мир
Путин отметил, что РФ относится к государствам с передовыми технологиями, а не просто является «страной-бензоколонкой», какой ее часто пытаются выставить, сообщает gazeta.ru.
По словам Путина, пандемия коронавируса продемонстрировала, что Россия является страной с ярко выраженными технологическими возможностями, которые она в состоянии быстро развивать и адаптировать к вызовам.
По словам Путина, пандемия коронавируса продемонстрировала, что Россия является страной с ярко выраженными технологическими возможностями, которые она в состоянии быстро развивать и адаптировать к вызовам.
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