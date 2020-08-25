В Бурятии местный житель отрубил пятилетней племяннице пальцы за сломанный телефон

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело против жителя Бурятии. Мужчина отрубил 5-летней племяннице пальцы из-за мобильного телефона, сообщили в местном главке СК.Инцидент произошел 31 августа в одной из деревень. Утром девочка вместе со своим отцом и дядей отправилась на покос травы в поле. Из-за начавшегося дождя взрослые отложили работу и начали выпивать. Дядя дал племяннице свой мобильный телефон, с которым та стала играть, однако позже случайно уронила его и повредила.«Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, причинив ампутацию двух пальцев. После этого злоумышленник скрылся в лесном массиве. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда она госпитализирована в медицинское учреждение», - говорится в сообщении силовиков. По данным СК, врачи смогли пришить один палец ребенку.В настоящий момент подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.