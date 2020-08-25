Таллин, Рига и Вильнюс намерены прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью
Россия и мир
Таллин, Рига и Вильнюс намерены прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска атомной электростанции в Островце. Об этом стало известно 1 сентября из комментария министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса, на которого ссылается Delfi. Планируется, что для прекращения торговли с Белоруссией будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.
В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении: для этого используют остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в действующем объеме, отмечает РИА «Новости».
В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении: для этого используют остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в действующем объеме, отмечает РИА «Новости».
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