Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия сохранят «общее отечество»
Россия и мир
Белоруссия и Россия сохранят «общее отечество», чтобы ни случилось, заявил Лукашенко, его цитирует «БелТА».
«Мы с президентом (России. — Ред.) уже сделали <...> выводы. И что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня», — заявил Лукашенко.
Как отмечает iz.ru, ранее в пресс-службе Кремля анонсировали и встречу Путина с Лукашенко. Встреча состоится «в ближайшие недели», отметили в Кремле.
«Мы с президентом (России. — Ред.) уже сделали <...> выводы. И что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня», — заявил Лукашенко.
Как отмечает iz.ru, ранее в пресс-службе Кремля анонсировали и встречу Путина с Лукашенко. Встреча состоится «в ближайшие недели», отметили в Кремле.
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