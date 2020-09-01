Дональд Трамп предрек революцию в США в случае победы Джо Байдена
Россия и мир
Президент США Дональд Трамп считает, что если на президентских выборах победит Джо Байден, то в Соединённых Штатах может произойти «революция», которую устроят «радикальные левые силы».
Трамп также считает своего конкурента на президентских выборах слабым и контролируемым, «как марионетка». В то же время лидер США не назвал тех, кто, по его мнению, контролирует Байдена, и заявил, что это «люди в тени».
Глава Белого дома подчеркнул, что бывший вице-президент не должен баллотироваться на выборы. Отвечая на вопрос о желании его сторонников противостоять протестующим, Трамп заявил, что не хочет этого и оставит эту работу правоохранительным органам, сообщает lenta.ru.
Трамп также считает своего конкурента на президентских выборах слабым и контролируемым, «как марионетка». В то же время лидер США не назвал тех, кто, по его мнению, контролирует Байдена, и заявил, что это «люди в тени».
Глава Белого дома подчеркнул, что бывший вице-президент не должен баллотироваться на выборы. Отвечая на вопрос о желании его сторонников противостоять протестующим, Трамп заявил, что не хочет этого и оставит эту работу правоохранительным органам, сообщает lenta.ru.
Мэр Екатеринбурга объяснил ситуацию с КОРом
28 августа 2020
28 августа 2020
В Нижнем Тагиле из окна дома выпала семилетняя девочка
31 августа 2020
31 августа 2020