Путин выступил против запрета киберспортивных соревнований в школах
Россия и мир
Путин выступил против запрета киберспортивных соревнований в школах. Он предложил «поставить этот процесс на правильные рельсы и правильным образом его организовать».
Он также заявил, что киберспортивные занятия и соревнования официально легализованы в России с 2016 года. Кроме того, в стране уже создана федерация по киберспорту и проводятся регулярные состязания.
Он также заявил, что киберспортивные занятия и соревнования официально легализованы в России с 2016 года. Кроме того, в стране уже создана федерация по киберспорту и проводятся регулярные состязания.
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