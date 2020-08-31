© Вечерние ведомости

Путин выступил против запрета киберспортивных соревнований в школах. Он предложил «поставить этот процесс на правильные рельсы и правильным образом его организовать».Он также заявил, что киберспортивные занятия и соревнования официально легализованы в России с 2016 года. Кроме того, в стране уже создана федерация по киберспорту и проводятся регулярные состязания.