Численность населения России по итогам 2020 года сократится на 158 тысяч человек

© Вечерние ведомости

Численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек, передаёт РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития. Это в пять раз больше по сравнению с предыдущим годом — тогда оно сократилось на 32,1 тысячи человек. Убыль населения также может стать максимальной за 14 лет.Также в кабмине прогнозируют рост уровня бедности, то есть доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума, до 13,3% населения (в 2019 году этот показатель составлял 12,3%).