Силовики задерживают участников студенческой акции протеста в центре Минска

15.14 Вторник, 1 сентября 2020
Россия и мир
Сотрудники ОМОНа утром во вторник начали задерживать участников студенческой акции протеста, собравшихся в районе площади Победы в Минске, а также возле здания Белорусского государственного университета (БГУ), передает РБК. Кроме того, силовики оцепили здание Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), где также собирались протестующие.

Как напоминает lenta.ru, в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются уже три недели. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях и издевательствах в изоляторах.
© Вечерние ведомости
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