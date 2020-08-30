В России COVID-19 обнаружен у миллиона человек

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлено 4 729 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 123 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 318 человек.Больше всего заражённых в Москве (641 человек), Санкт-Петербурге (185), Московской (156), Ростовской (133) и Нижегородской (132) областях.Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 000 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 299 летальных исходов, выздоровело 815 705 человек.