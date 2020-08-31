ByteDance не сможет продать TikTok без разрешения китайского правительства
Россия и мир
Китайское правительство ввело новые ограничения, которые могут стать серьезным препятствием для продажи компанией ByteDance американской части социальной сети TikTok. Об этом пишет The Guardian.
Новые ограничения касаются, в частности, технологий анализа текста, распознавания речи и голоса, а также систем рекомендации контента - экспорт этих технологий из КНР теперь не может осуществляться без лицензии китайских властей.
Корпорация ByteDance, владеющая TikTok, уже подтвердила, что не намерена нарушать китайское законодательство, поэтому соблюдет все требования властей.
Новые ограничения касаются, в частности, технологий анализа текста, распознавания речи и голоса, а также систем рекомендации контента - экспорт этих технологий из КНР теперь не может осуществляться без лицензии китайских властей.
Корпорация ByteDance, владеющая TikTok, уже подтвердила, что не намерена нарушать китайское законодательство, поэтому соблюдет все требования властей.
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