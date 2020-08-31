ByteDance не сможет продать TikTok без разрешения китайского правительства

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Китайское правительство ввело новые ограничения, которые могут стать серьезным препятствием для продажи компанией ByteDance американской части социальной сети TikTok. Об этом пишет The Guardian.Новые ограничения касаются, в частности, технологий анализа текста, распознавания речи и голоса, а также систем рекомендации контента - экспорт этих технологий из КНР теперь не может осуществляться без лицензии китайских властей.Корпорация ByteDance, владеющая TikTok, уже подтвердила, что не намерена нарушать китайское законодательство, поэтому соблюдет все требования властей.