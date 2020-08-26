Россия выслала трех сотрудников посольства Словакии

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Россия решила выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов, сообщили в МИД. «Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.О решении властей Словакии выдворить трех российских дипломатов стало известно 10 августа. Их подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием, передает РБК.