В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова
Россия и мир
В Кремле рассчитывают, что виновные в избиении блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков.
При этом Песков заявил, что власти не склонны связывать между собой различные случаи нападения на представителей оппозиции. На вопрос, не внушает ли опасений цепочка нападений на оппозиционеров, он ответил советом не выстраивать их, передает РБК.
Напомним, Егор Жуков накануне вечером был избит у своего дома в Москве.
При этом Песков заявил, что власти не склонны связывать между собой различные случаи нападения на представителей оппозиции. На вопрос, не внушает ли опасений цепочка нападений на оппозиционеров, он ответил советом не выстраивать их, передает РБК.
Напомним, Егор Жуков накануне вечером был избит у своего дома в Москве.
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