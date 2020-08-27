В Индонезии ученые обнаружили более заразный штамм коронавируса
Россия и мир
В Индонезии обнаружили измененный штамм нового коронавируса COVID-19, который в научных кругах получил обозначение D614G и является более заразным. Об этом Reuters заявил заместитель директора расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Херавати Судойо.
«При наличии мутации D614G вирус передается быстрее. Однако пока научное сообщество не располагает данными, что человек тяжелее переносит эту инфекцию», - заявил Судойо.
«При наличии мутации D614G вирус передается быстрее. Однако пока научное сообщество не располагает данными, что человек тяжелее переносит эту инфекцию», - заявил Судойо.
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