Лукашенко не планирует возврата к конституции 1994 года

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не станет возвращаться к конституции 1994 года. Слова президента на встрече с председателем Верховного суда республики Валентином Сукало приводит Sputnik Беларусь.По мнению Лукашенко, возвращение к прежней конституции не двигает общество вперед, а именно к такому движению стремится власть республики:«Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения», - сказал Лукашенко.