Страны Прибалтики введут санкции против Лукашенко
Россия и мир
Фото: minval.az
Литва, Латвия и Эстония собираются объявить санкциях в отношении около 30 белорусских чиновников, включая президента республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом 31 августа сообщает Reuters со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу.
По данным агентства, речь идет о санкциях, связанных с запретом на поездки.
Президент Литвы отметил, что этот санкционный список является первым шагом, и позднее он может быть расширен.
По данным агентства, речь идет о санкциях, связанных с запретом на поездки.
Президент Литвы отметил, что этот санкционный список является первым шагом, и позднее он может быть расширен.
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