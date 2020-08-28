Страны Прибалтики введут санкции против Лукашенко

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Литва, Латвия и Эстония собираются объявить санкциях в отношении около 30 белорусских чиновников, включая президента республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом 31 августа сообщает Reuters со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу.По данным агентства, речь идет о санкциях, связанных с запретом на поездки.Президент Литвы отметил, что этот санкционный список является первым шагом, и позднее он может быть расширен.