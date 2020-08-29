В России подтвердили 4 993 новых случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 4 993 новых случая коронавирусной инфекции, из них 1 360 случаев выявлено активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 995 319 заболевших.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 2 405 человек. Всего врачи вылечили уже 809 387 пациентов.Зафиксировано 83 летальных случая. За период эпидемии в России от коронавируса скончалось 17 176 человек.