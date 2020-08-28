Индия заявила о столкновении с китайскими военными на границе

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В ночь с 29 на 30 августа произошло новое столкновение Индии с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх. Об этом заявили в Минобороны Индии.«В ночь с 29 на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических встреч в продолжение противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво», — приводит сообщение министерства The Times of India.В сообщении отмечается, что индийские военные «предотвратили эту деятельность на южном берегу озера Пангонг-Цо». Помимо прочего, Индия приняла меры к укреплению своих позиций и воспрепятствованию намерениям Китая в одностороннем порядке изменить «положение дел на земле».Индийское Минобороны отметило, что страна привержена поддержанию мира и спокойствия посредством диалога, но при этом полна решимости защищать свою территориальную целостность.