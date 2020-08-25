На фоне пандемии рекордно выросло число дел о мошенничестве
Россия и мир
Фото: pravdapfo.ru
В период действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в России резко выросло число зарегистрированных случаев мошенничества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Генеральной прокуратуры.
С января по июнь количество случаев телефонного и интернет-мошенничества выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Мошенничество второе из самых часто совершаемых в России преступлений, чаще него регистрируются только кражи. В период самоизоляции число краж сократилось на 9%, а количество случаев мошенничества увеличилось на 36%.
С апреля по июнь Генпрокуратура зафиксировала 82,5 тыс. случаев мошенничества, 71% из которых был совершен по телефону или через интернет. В прошлом году в аналогичный период с помощью средств телекоммуникации совершалось только 50% мошенничеств.
Кроме того, в два раза увеличилось число преступлений по ст. 159.3 «Мошенничество с банковскими картами».
С января по июнь количество случаев телефонного и интернет-мошенничества выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Мошенничество второе из самых часто совершаемых в России преступлений, чаще него регистрируются только кражи. В период самоизоляции число краж сократилось на 9%, а количество случаев мошенничества увеличилось на 36%.
С апреля по июнь Генпрокуратура зафиксировала 82,5 тыс. случаев мошенничества, 71% из которых был совершен по телефону или через интернет. В прошлом году в аналогичный период с помощью средств телекоммуникации совершалось только 50% мошенничеств.
Кроме того, в два раза увеличилось число преступлений по ст. 159.3 «Мошенничество с банковскими картами».
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