На фоне пандемии рекордно выросло число дел о мошенничестве

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В период действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в России резко выросло число зарегистрированных случаев мошенничества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Генеральной прокуратуры.С января по июнь количество случаев телефонного и интернет-мошенничества выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Мошенничество второе из самых часто совершаемых в России преступлений, чаще него регистрируются только кражи. В период самоизоляции число краж сократилось на 9%, а количество случаев мошенничества увеличилось на 36%.С апреля по июнь Генпрокуратура зафиксировала 82,5 тыс. случаев мошенничества, 71% из которых был совершен по телефону или через интернет. В прошлом году в аналогичный период с помощью средств телекоммуникации совершалось только 50% мошенничеств.Кроме того, в два раза увеличилось число преступлений по ст. 159.3 «Мошенничество с банковскими картами».