Минздрав составил рекомендации для россиян по подготовке детей к школе
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители перед новым учебным годом должны рассказать детям об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщает пресс-служба Минздрава России.
Родители должны в доступной форме объяснить ребенку опасности коронавируса, и рассказать о том, как важно соблюдать меры профилактики. Кроме того, необходимо на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам - носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки.
В Минздраве сообщили, что родителям следует контролировать, как соблюдает ребенок меры личной гигиены - проверять мытье рук и использование антисептиков. Кроме того, родители должны знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом.
Родители должны в доступной форме объяснить ребенку опасности коронавируса, и рассказать о том, как важно соблюдать меры профилактики. Кроме того, необходимо на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам - носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки.
В Минздраве сообщили, что родителям следует контролировать, как соблюдает ребенок меры личной гигиены - проверять мытье рук и использование антисептиков. Кроме того, родители должны знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом.
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