Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Президент Черногории Мило Джуканович не признал победу оппозиционной коалиции в парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение главы государства, которое транслировалось в ночь на понедельник национальным телевидением.Джуканович не признал поражение правящей Демократической партии социалистов и заявил, что необходимо дождаться официальных результатов выборов.«Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаемся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат. Мы построили демократическое европейское общество и признаем победителя после подведения окончательных результатов», — сказал президент.Напомним, что после оглашения предварительных данных парламентских выборов оппозиция в Черногории объявила о «падении 30-летнего режима».По результатам обработки 52 процентов бюллетеней, правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов Черногории набрала 34,4% голосов, оппозиционная коалиция Кривокапича — 33,4 процента, а оппозиционная коалиция «Мир — наша нация» – 12,5%. Уточняется, что при объединении оппозиция сможет набрать около 46% голосов.