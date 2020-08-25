Трамп: беспорядки в США можно остановить только силой

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Президент США Дональд Трамп назвал силу единственным способом, с помощью которого можно остановить насилие и беспорядки в стране. Об этом он написал на своей странице в Twitter.«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, - это сила», — написал Трамп.Кроме того, президент США раскритиковал мэра Портленда Теда Уилера. Он назвал его «безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом, который наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города». Мэры-демократы, по мнению Трампа, не способны обеспечить правопорядок, необходимый американцам.