Лукашенко отказался вести переговоры с оппозицией

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок заявил, что власти республики не будут проводить переговоры с оппозицией. Об этом он сказал протестующим около резиденции президента в Минске 30 августа, передает РБК.Латышенок отметил, что диалог может состояться только с инициативными группами. Чиновник подчеркнул, что президентские выборы 9 августа были честными, а также напомнил про новую конституцию и призвал «все решать мирным путем».