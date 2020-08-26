Лукашенко отказался вести переговоры с оппозицией
Россия и мир
Фото: ruftv.ru
Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок заявил, что власти республики не будут проводить переговоры с оппозицией. Об этом он сказал протестующим около резиденции президента в Минске 30 августа, передает РБК.
Латышенок отметил, что диалог может состояться только с инициативными группами. Чиновник подчеркнул, что президентские выборы 9 августа были честными, а также напомнил про новую конституцию и призвал «все решать мирным путем».
Латышенок отметил, что диалог может состояться только с инициативными группами. Чиновник подчеркнул, что президентские выборы 9 августа были честными, а также напомнил про новую конституцию и призвал «все решать мирным путем».
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