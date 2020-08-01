Женская акция солидарности проходит в Минске

© Вечерние ведомости

Сегодня, 29 августа, в Минске на площади Победы проходит женская акция солидарности.О его начале сообщили телеграм-каналы. «В Минске состоится Гранд-парад Женских миротворческих сил. Цель — напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка», – говорилось в сообщениях.Пройдя по проспекту Независимости женщины, одетые преимущественно в белое и красное, взяли площадь Победы в кольцо. Протестующие скандируют «Жыве Беларусь!», «Трибунал!» и «Позор!» - в сторону силовиков.Между тем силовые ведомства подогнали к площади Победы автозаки. Милиция предупреждает участников акции о незаконности мероприятия.