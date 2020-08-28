В США задержан россиянин по обвинению в мошенничестве

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В США по прибытии задержали россиянина Александра Спицына, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.Спицын, а также его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков обвиняются в создании преступной схемы с наймом американцев на фиктивную работу. Отмечается, что ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов в банках США на имя Спицына — через них, согласно версии правоохранительных органов, были отмыты не менее $700 тыс, передает russian.rt.com.Как отмечает gazeta.ru, Баскаков также был арестован в августе после того, как получил в мае 8 посылок с деньгами от агента ФБР, который притворялся жертвой мошенников. На Жирнова был выдан ордер на арест. Однако из документов неясно было ли осуществлено его задержание.