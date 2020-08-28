Детей в России пока не будут прививать от коронавирусной инфекции

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Детей прививать от коронавируса пока не будут. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.«Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, мы будем рассматривать (вакцинацию детей)», — заявил Мурашко.Он также добавил, что начинается сезонная вакцинация детей от гриппа.