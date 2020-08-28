Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отставке

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он официально проинформировал об этом лидера партии «Комэйто» Нацуо Ямагути. Ранее появилась информация, что Абэ планирует покинуть пост по состоянию здоровья.Абэ, которому в сентябре исполняется 66 лет, назвал самым важным для политика результат своей работы и напомнил, что трудился на посту главы правительства более семи лет. Ошибки, связанные с состоянием здоровья, недопустимы, добавил он, передает regnum.ru.