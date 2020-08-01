Более 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В столице подтверждено 654 новых случая заражения коронавирусом. За две недели число новых случаев сократилось на 6,3%. Темп прироста новых случаев за последние сутки составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.Среди новых выявленных случаев:- 8,6% — дети- 39,2% — от 18 до 45 лет- 24,0% — от 46 до 65 лет- 18,9% — от 66 до 79 лет- 9,3% — старше 80 летВсе пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.